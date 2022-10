Pass : À la Découverte d'un Gestionnaire de Mot de Passe

Article publié, le et modifié le

12 minutes de lecture Cet article contient 2413 mots.

Source brute de l'article :

Description

pass est un gestionnaire de mot-de-passe, respectant la philosophie Unix, qui se veut être simple. Et, pour d’aucuns, il est CLI… mais pas que !



Des gestionnaires de mot-de-passe, il en existe pléthore ; pour n’en citer quelques uns, tel KeePass (et ses déclinaisons), BitWarden, etc…

Comme beaucoup, c’est plus un gestionnaire d’identités et d’informations personnelles confidentielles qu’un basique gestionnaire de mots de passe.

En bref, c’est un coffre fort numérique, en CLI, à la sauce GPG !

Qu’a donc de SI particulier pass ?

Il est :

CLI

chiffré par GPG

simple à utiliser

(peut) utilise(r) Git

mettre très temporairement en copie les infos dans le presse-papier.

Mais encore ?

Il fait de la complétion pour les shells suivants :



Bash

fish

zsh

Et pour finir, il a des extensions intéressantes, certaines pour navigateurs web, et des clients GUI pour différentes plateformes.

Licence : GNU/GPL v2

Site web: https://www.passwordstore.org

Installation

Installons le binaire et l’interface graphique — cette dernière n’est pas nécessaire, mais utile — :

⇒ Debian/*Buntu (et assimilés) : apt install pass qtpass

⇒ OpenBSD : pkg_add password-store qtpass

Extensions

Parmi les extensions utiles, il y a :

pass-import pour importer depuis de nombreux autres gestionnaires de mot-de passes ; pour Debian/*Buntu, il faut l’installer depuis le dépôt de l’auteur, qui fournit un paquet .deb. quant à OpenBSD, installable depuis les ports,

pass-extension-tail pour afficher les informations secondaires, renfermées dans un des fichiers chiffrés. pour Debian/*Buntu, depuis les dépôts officiels pour OpenBSD, depuis le dépôt git, avec la cible make install

pass-otp qui ajoute le support des tokens OTP. Dans le contexte de sécurité multi-facteurs, il vaut mieux utiliser une autre application, qui sera elle seule responsable de cet aspect. pour Debian/*Buntu : pass-extension-otp , depuis les dépôts officiels pour OpenBSD : pass-otp , depuis les ports



Il en existe quelques autres… dont pass-tomb.

Clients compatibles

Parmi les clients compatibles actifs, il existe principalement :

qtpass : interface QT pour Linux, *BSD

Password Store : pour Android, disponible, entre autres, sur F-Droid ; à coupler avec l’app OpenKeychain pour gérer la clé GPG.



BrowserPass : un projet scindé en deux : Browserpass-native : une sorte de proxy pour communiquer entre le gestionnaire et l' extension pour les navigateurs web. Installable depuis les dépôts pour Debian/*Buntu, nommée webext-browserpass . Quant à OpenBSD, il faudra la compiler localement avec la cible make browserpass-openbsd64 , après avoir téléchargé le dépôt. Browserpass-extension : une extension pour les navigateurs Chrome et Firefox.

Il n’est pas recommandé d’activer l’option OTP pour des raisons de sécurité, pour la raison sus-mentionnée .

passforios : pour iOS

y’en a même une pour les addicts emacs….

Et certainement bien d’autres…

Configuration

Extensions

Un fichier de configuration spécial ~/.password-store/.extensions/COMMAND.bash peut être créé afin d’activer les extensions installées.

Il faut y ajouter :

PASSWORD_STORE_ENABLE_EXTENSIONS=true pour ajouter le support des extensions

VARIABLES ENVIRONNEMENT

Quelques variables d’environnement utiles :

PASSWORD_STORE_DIR définit le répertoire par défaut du gestionnaire

PASSWORD_STORE_EXTENSIONS_DIR définit le répertoire des fichiers d’extension ; par défaut PASSWORD_STORE_DIR/.extensions .

PASSWORD_STORE_CLIP_TIME est le nombre de secondes de rétention dans le presse-papier, par défaut de 45 secondes .

PASSWORD_STORE_GENERATED_LENGTH est la longueur en nombre de caractères du mot de passe à utiliser par défaut pour l’option generate .

PASSWORD_STORE_GPG_OPTS afin de passer des options à GPG.

EDITOR sera l’éditeur texte utilisé par l’option edit .

Et à coup sûr, d’autres…

gpg-agent.conf

Il peut être utile, surtout en rapport avec l’extension Browserpass, d’éditer le fichier ~/.gnupg/gpg-agent.conf pour ajouter la gestion de la saisie correcte des mots de passe par l’outil pinentry, tel que :

pinentry-program /usr/bin/pinentry-gtk-2 pour un bureau utilisant les bibliothèques Gtk2, tel Cinnamon, Gnome 2, Mate, Xfce, …

pinentry-program /usr/bin/pinentry-gnome3 , pour Gnome 3, Xfce, …

pinentry-program /usr/bin/pinentry-x11 pour tout autre bureau sous environnement X11, tel Enlightenment, LXDE, LXQt, dwm, …

voire pinentry-program /usr/bin/pinentry ou son équivalent /usr/bin/pinentry-curses si vous ne fonctionnez qu’en environnement terminal.

Utilisation

Bien que le site soit descriptif quant à son installation et utilisation, ainsi que le man page, voyons ensemble quelques étapes intéressantes :

⇒ L’usage de la commande pass sans aucune option affiche le contenu de l’arborescence tel que créé, par vos soins. Pour l’instant, il est vide.

Initialisation

L’initialisation du gestionnaire se fait localement et est liée à une clé GPG créée précédemment, tel que :

$ pass init email@domain.tld mkdir: created directory ‘/home/your-user/.password-store’ Password store initialized for email@domain.tld.

Il est important de comprendre que l’initialisation puis l’ouverture du gestionnaire demandera obligatoirement le mot de passe liée à la clé GPG.

Gestion du dépôt git

En second, vient la phase du dépôt local git :

$ pass git init Initialized empty Git repository in /home/your-user/.password-store/.git/ [ master ( root-commit ) 998c8fd ] Added current contents of password store. 1 file changed, 1 insertion ( + ) create mode 100644 .gpg-id

Il crée localement le fichier .gpg-id qui renferme l’identifiant long de l’empreinte de la clé GPG.

⇒ Ajout du dépôt extérieur

Ensuite ajouter un dépôt Git extérieur — ceci sera utile pour la réplication des données au-travers des différents GUI disponibles, sur d’autres OS — :

$ pass git remote add origin URL-depot-git

⇒ Ajout des signatures GPG

De plus, il est fortement recommandé d’ajouter le support des signatures GPG :

$ pass git config --bool --add pass.signcommits true

Chaque commit nécessitera ainsi l’usage d’une clé GPG pour confirmer que vous êtes bien l’auteur de la modification. La Clé GPG peut très bien être différente de celle liée au gestionnaire pass. Elle est liée à la configuration du dépôt extérieur.

⇒ À-propos de Git :

Les options de Git sont utilisables en argument de l’option git exactement à l’identique de l’outil Git.

Pour pousser un ou plusieurs commits vers le dépôt extérieur : pass git push , à minima.

, à minima. Pour récupérer depuis le dépôt extérieur : pass git pull …

… etc.

Du fait d’avoir initié le dépôt local git, chaque création, la moindre modification, d’un fichier chiffré générera automatiquement un commit.

Si vous utilisez la signature GPG de commit, il vous sera demandé le mot de passe lié à la clé GPG pour les commits… qui, pour rappel, peut très bien être différente de la clé GPG du gestionnaire pass.

Gestion des fichiers chiffrés

Info

Après un certain délai, relativement court : 45 sec., même la consultation d’un fichier chiffré provoquera un appel du mot de passe lié à la clé GPG relative au gestionnaire pass. Ne soyez pas étonné que cela vous soit régulièrement demandé. Conventions d’écriture :

La première ligne d’un fichier chiffré est toujours le mot-de-passe !



d’un fichier chiffré est ! La deuxième ligne peut servir à entrer l’identifiant lié au mot-de-passe, autrement dit le login

peut servir à entrer l’identifiant lié au mot-de-passe, autrement dit le La troisième ligne peut servir à entrer l' URL correspondante, s’il y a lieu…

peut servir à entrer l' correspondante, s’il y a lieu… d’autres lignes… d’autres informations utiles, pertinentes, etc. C’est une convention utile à respecter… mais par défaut, étant donné que c’est un simple fichier texte chiffré, pass n’impose aucun schéma ou type d’organisation. Si ce n’est qu’il est préférable d’avoir en première ligne l’écriture du mot de passe, car c’est son mode opératoire, et là où toute extension, tout client cherchera cette information précise. Merci de lire le man page pour avoir d’autres notions de conventions.

⇒ Création

Créons notre premier fichier chiffré nommé test, à l’aide de l’option insert :

$ pass insert test Enter password for test: Retype password for test: [ master 53331b0 ] Add given password for test to store. 1 file changed, 0 insertions ( + ) , 0 deletions ( - ) create mode 100644 test.gpg

Lors de la création, il est demandé de taper un mot de passe, puis de le ré-écrire une deuxième fois, puis un commit est généré.

Cette option permet de définir par ses propres soins un mot-de-passe.

L’utilisation de l’argument -m permet l’ajout d’autres informations, en mode multilignes. Il faudra presser la combinaison de touches CTRL+D pour sortir de ce mode d’édition.

Attention

ATTENTION : l’utilisation de cette option sur un fichier chiffré aura pour conséquence de vider toute information existante. Il sera demandé de confirmer avant ; en cas de refus de votre part, l’action cessera.

⇒ Édition

L’édition de tout fichier chiffré se fait avec l’option edit , tel que :

$ pass edit test

Ce qui aura pour propos d’ouvrir l’éditeur de texte lié à votre environnement ou par défaut vi , si aucun n’est configuré. Là, encore pour les amoureux d’emacs, installez l’extension correspondante.

Il est ainsi possible de modifier toute information dans le fichier chiffré, dont le mot de passe, lisible en clair.

⇒ Génération d’un mot de passe

Attention

ATTENTION : À moins d’utiliser l’argument -i , l’utilisation de cette option sur un fichier chiffré aura pour conséquence de vider toute information existante. Il sera demandé de confirmer avant ; en cas de refus de votre part, l’action cessera.

La génération d’un nouveau mot-de-passe pour un fichier chiffré se fait par le biais de l’option generate , suivi du nom de fichier chiffré et d’un chiffre représentant la longueur du mot de passe désiré :

$ pass generate test 32 An entry already exists for test. Overwrite it? [ y/N ] y [ master 5195534 ] Add generated password for test. 1 file changed, 0 insertions ( + ) , 0 deletions ( - ) The generated password for test is: zJwz \1 E ( RjL3Ps { &7|?QZAt { &ps_A_GU

Pour générer un mot-de-passe avec juste des lettres et des chiffres, dit alphanumérique, c’est l’argument -n qu’il faut ajouter, tel que :

$ pass generate -n test 64 An entry already exists for test. Overwrite it? [ y/N ] y [ master 6dff2bd ] Add generated password for test. 1 file changed, 0 insertions ( + ) , 0 deletions ( - ) The generated password for test is: EWA0SlCkzcmlMgxMWJltGnHCMSxK4YXmPYg4X3BrNryJgoUREVVFaaOXSiKijbtm

L’option generate utilise le périphérique spécial /dev/urandom pour générer le mot-de passe.

L’argument -c copiera le mot de passe généré dans le presse-papier sans l’afficher.

L’argument -i est pertinent pour ne pas détruire les informations contenues dans le fichier chiffré, tout en créant un nouveau mot de passe, tel que :

$ pass generate -i test 32 [ master 25f75ab ] Replace generated password for test. 1 file changed, 0 insertions ( + ) , 0 deletions ( - ) The generated password for test is: FrCL98OE9C9*7bJusLVbw$% \@ Y^ [ ,|Lj

⇒ Voir le contenu

Pour voir le contenu d’un fichier chiffré, il suffit de l’appeler directement :

$ pass test EWA0SlCkzcmlMgxMWJltGnHCMSxK4YXmPYg4X3BrNryJgoUREVVFaaOXSiKijbtm login: test@gmail.com URL: https://test-moi.tld comments: Ceci est un faux compte pour test du gestionnaire ` pass ` Merci de l ' utiliser... PIN: 123789654

Les informations secondaires affichées dans cet exemple sont des ajouts par mes soins, grâce à l’option edit .

⇒ Trouver un contenu

Pour (re)trouver un contenu, c’est l’option find qui est à utiliser.

⇒ Copie et presse-papier

Pour copier dans le presse-papier, sachant qu’en suivant la convention de la première ligne comme étant le mot de passe :

$ pass -c test Copied test to clipboard. Will clear in 45 seconds.

Reste plus qu’à le coller où nécessaire.

Pour copier, selon la convention décrite ci-dessus, l’identifiant lié :

$ pass -c2 test Copied test to clipboard. Will clear in 45 seconds.

Etc.

⇒ Suppression

La suppression d’un fichier chiffré est très simple :

$ pass rm test rm: remove regular file ‘/home/your-user/.password-store/test.gpg’? y removed ‘/home/your-user/.password-store/test.gpg’

Il existe quelques autres options ; je vous laisse les découvrir dans le man page, telles cp , ls ou l’usage de grep , etc.

OTP

La fonction OTP fonctionne bien, à partir du moment où l’on importe des données depuis une autre source, grâce à l’extension pass-import.

En CLI, je ne suis pas arriver à utiliser pass-otp ; j’ai beau eu faire pass otp nom_fichier , impossible ; alors qu’avec qtpass et Password Store, cela fonctionne.

qtpass

Bien-sûr, tout cela se gère aussi au-travers de l’interface graphique qtpass.

L’application graphique qtpass est intéressante car elle permet de définir dans son onglet “Paramètres” :

le comportement du presse-papier

la longueur par défaut du mot-de-passe

d’utiliser pwgen pour générer le mot-de-passe, et exclure ou non les lettres en majuscule, les nombres, les autres symboles, tels les caractères accentués, de générer des mots de passe facile à mémoriser

pour générer le mot-de-passe, et exclure ou non les lettres en majuscule, les nombres, les autres symboles, tels les caractères accentués, de générer des mots de passe facile à mémoriser d’utiliser git pour pousser automatiquement les push, les pulls, ajouter la ou les clés GPG à gérer.

⇒ Dans son onglet “Programs”, d’utiliser soit l’outil pass, soit les outils natifs que sont Git et GPG…

⇒ De créer des profils de gestionnaire différents depuis l’onglet “Profiles”.

⇒ De créer des modèles d’affichage de l’information pour les fichiers chiffrés, depuis l’onglet “Templates”.

Password Store & OpenKeychain

L’app Password Store nécessite l’app OpenKeychain, toutes deux installables depuis le store F-Droid.

OpenKeychain sert à stocker une ou plusieurs clés GPG.

Pour utiliser votre clé GPG dans votre smartphone, il vaut mieux se prémunir de quelques précautions suivantes :

Génération d’un mot de passe aléatoire fort avec GPG, sur la station :

gpg --armor --gen-random 1 20 Chiffrement de la clé GPG dans la station, en utilisant le mot de passe généré par GPG :

gpg --armor --export-secret-keys "GPG-Fingerprint-long" | gpg --armor --symmetric --output mykey.sec.asc Transfert vers le smartphone, connecté en USB, ou par le biais d’une carte SD. Import dans OpenKeychain depuis le menu ‘Importer ma clé’ qui demandera à nouveau le mot de passe généré à l’étape 1, et créera un fichier nommé decrypted.key qu’il faudra importer lui aussi dans OpenKeychain.

Browserpass

L’extension Browserpass pour les navigateurs web Chrome et Firefox est simple à utiliser. Pour un site web donné, elle va chercher les occurrences dans le gestionnaire pass. Elle va automatiquement cibler le site web dont la page est ouverte.

L’utilisation de la combinaison des touches CTRL+Shift+L permet de rechercher les occurrences nécessaires, en lieu et place d’un clic sur l’icône.

permet de rechercher les occurrences nécessaires, en lieu et place d’un clic sur l’icône. La touche TAB permet de naviguer entre les différents occurrences trouvées.

permet de naviguer entre les différents occurrences trouvées. Appuyer sur la touche ENTRÉE aura pour conséquence de remplir automatiquement, valider la soumission d’un formulaire de connexion.

Cas d’usage

Création d’un nouveau fichier chiffré, et/ou modification, soit en CLI avec pass, soit avec la GUI qtpass. git push, avec des commits signés, en SSH vers le dépôt GIT extérieur. import dans Password Store, depuis le dépôt Git extérieur, par HTTPS utilisation des extensions Browserpass pour la connexion à différents sites web utilisation d’OTP, soit au-travers d’une application tierce, soit après import. Personnellement, je préfère l’app tierce.

Voilà un gestionnaire de mot de passe, totalement chiffré, par clé GPG, dont les changements de chaque fichier .gpg sont versionnés par le biais de Git, encapsulés soit dans une connexion SSH ou TLS selon l’usage.

Chaque usage, que ce soit de la consultation ou de la modification, quelque soit l’outil utilisé, en CLI, par GUI, par une extension ou une autre, telle l’extension Browserpass, nécessite absolument l’authentification GPG.

Voilà pour la découverte, assez complète, de ce gestionnaire de mot de passe, voire d’informations personnelles… pardon, que dis-je, de ce coffre fort numérique différent.

Documentation

Interne

Wikipedia